Golpe al crimen: Cae el 'Botox', vinculado al asesinato del líder limonero Bernardo Bravo; Harfuch informa

Ciudad de México.- Las acciones para detener al crimen organizado en México continúan. Si bien aún falta mucho para garantizar seguridad para la población en todo el país, autoridades federales y estatales continúan coordinándose para dar resultados. Un ejemplo es la reciente detención de un generador de violencia identificado como Carlos Alejandro 'N', alias 'Botox', quien fue capturado en el estado de Michoacán.

De acuerdo con información compartida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, 'Botox' fue detenido gracias una operación conjunta en la que participaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGE).

Si bien no compartió detalles sobre el operativo en el que resultó su captura, apuntó que este masculino es objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán: "Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios".

Harfuch comparte más detalles sobre el 'Botox'

En la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 22 de enero de 2026, realizada desde el estado de Puebla, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, compartió más detalles sobre el objetivo criminal aprehendido este día, 'Botox', principal extorsionador de limoneros. Apuntó que el ahora capturado contaba con varias órdenes de aprehensión:

La primera fue por homicidio en 2025;

La segunda por extorsión agravada, también de 2025;

La tercera por el mismo crimen, en 2024 y 2025

Una más por extorsión agravada.

Según el funcionario federal, tenía más de seis órdenes de aprehensión por extorsión y tres por homcidio calificado. La última que obtuvo la Fiscalía General de justicia del Estado de Michoacán fue la de 6 de noviembre, por el tema del homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo. En su momento, este personaje tuvo vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos criminales, y usaba explosivos para cometer sus crímenes.

Este jueves 22 de enero de 2026, el criminal ya está siendo enviado a la Ciudad de México (CDMX), señaló García Harfuch.

Fuente: Tribuna del Yaqui