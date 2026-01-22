GOLPE al HUACHICOL en Sonora: Aseguran seis unidades y 15 mil litros de combustible en Nogales (FOTOS)

Nogales, Sonora.- Este jueves 22 de enero de 2026, en un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Aduanas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se logró catear un inmueble y posteriormente asegurar aproximadamente 15 mil litros de hidrocarburo, además de motobombas, contenedores, una cisterna y seis tractocamiones.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron cuatro motobombas y 17 contenedores los que se localizaron en la ciudad de Nogales, Sonora. Esta acción forma parte de las diversas estrategias que lleva a cabo el Gobierno de México para combatir los delitos relacionados con el almacenamiento y manejo ilegal de combustible en la entidad. Cabe destacar que tanto el material asegurado como las unidades quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, a fin de continuar con las investigaciones pertinentes.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre este aseguramiento; sin embargo, en este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier información que pudiera surgir en las próximas horas. Cabe recordar que el pasado 15 de enero de 2026, a través de la red social X (antes Twitter), Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de un vehículo en San Luis Río Colorado, Sonora.

En dicha labor participó la Guardia Nacional

En Nogales

Aseguraron seis tractocamiones

"En San Luis Río Colorado, Sonora, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ aseguraron un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali, el cual transportaba 212 kilogramos de metanfetamina, con el propósito de ser distribuidos en millones de dosis de droga. Asimismo, en Sinaloa, el Ejército @Defensamx1 inhabilitó 11 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina, asegurando 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de sustancias químicas", escribió en su momento el funcionario federal.

#Sonora | Comisaría de Seguridad Pública realiza homenaje a 'policías caídos' en el panteón municipal de NavojoauD83DuDC6EuD83CuDFFC???uD83DuDD4A?https://t.co/tbOq5oDP21 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 22, 2026

De igual forma, durante la mañana de este miércoles, García Harfuch volvió a pronunciarse públicamente, aunque en esta ocasión para informar sobre la captura de un generador de violencia identificado como Carlos Alejandro, alias Botox, quien fue aprehendido en el estado de Michoacán. Como se informó previamente en TRIBUNA, este sujeto contaba con un amplio historial delictivo, siendo el caso más reciente su presunta vinculación con el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, además de haber sido relacionado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuente: Tribuna del Yaqui