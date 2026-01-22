Guillermo Ararath cumple once días desaparecido en Hermosillo; piden ayuda para encontrarlo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una ficha de búsqueda para solicitar apoyo de la ciudadanía en la localización de Guillermo Ararath Martínez Ruiz, un hombre de 52 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Según la información oficial, el masculino fue visto por última vez el 11 de enero de 2026, en la colonia Olivares, situada en el sector norte de la capital sonorense.

De acuerdo con los datos proporcionados en la ficha, Guillermo Ararath es de nacionalidad mexicana y nació el 9 de enero de 1974. Como señas generales, la institución indicó que presenta piel morena clara, complexión mediana y mide aproximadamente 1.75 metros de estatura, aunque no especificó su peso aproximado. Además, como parte de la descripción físico, se explicó que el sujeto tiene cabello entrecano, corto y ondulado, así como ojos cafés medianos.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a GUILLERMO ARARATH MARTINEZ RUIZ. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que difundió la institución a través de sus redes sociales.

En el apartado de señas particulares, la dependencia estatal detalló que Martínez Ruiz presenta un tatuaje en el hombro izquierdo con la imagen del monstruo de Tasmania, dato que podría facilitar su identificación en caso de algún tipo de avistamiento. Las autoridades han difundido su fotografía y características físicas con el objetivo de que la ciudadanía pueda reconocerlo y aportar información que ayude a su pronta localización.

La Comisión de Búsqueda reiteró su llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con datos que contribuyan en la búsqueda de Guillermo Ararath Martínez Ruiz, realicen su denuncia a los medios correspondientes. Para ello, el organismo tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y cuenta con el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es de suma importancia precisar que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave en este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui