Hallan sin vida a cuatro jóvenes en cabaña de Jalisco; deudos exigen claridad en investigación

Gómez Farías, Jalisco.- La municipio de Gómez Farías, en el Estado de Jalisco, es escenario de una investigación tras el hallazgo de cuatro jóvenes sin vida durante la madrugada del pasado fin de semana. Las víctimas, todos arquitectos de profesión, fueron encontradas en el interior de una cabaña situada en la localidad de El Corralito, una zona caracterizada por su difícil acceso geográfico y la limitada cobertura de telecomunicaciones.

Los fallecidos han sido identificados oficialmente como Julio Enrique Zarco Vázquez, Patricia Jaqueline Venegas Nieves, Daysi Mariana Anguiano Larios y Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto. Si bien la confirmación de sus identidades cerrí una etapa del proceso para sus allegados, la apertura de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco ha traído consigo más interrogantes que certezas.

Actualmente, existe una marcada discrepancia entre las primeras líneas de investigación sugeridas por las autoridades y los testimonios recabados por los familiares en el lugar de los hechos. La Fiscalía estatal maneja la hipótesis de una muerte accidental debido a una posible intoxicación. Sin embargo, los detalles de este supuesta intoxicación ha variado en los reportes, lo que ha generado escepticismo entre los deudos.

Según declaraciones de Genaro, familiar de una de las víctimas, las autoridades han ofrecido explicaciones cambiantes sobre la causa de muerte. En un primer momento, se sugirió una intoxicación alimentaria o por ingesta de vino; posteriormente, la versión se inclinó hacia la inhalación de monóxido de carbono, presuntamente provocado por un vehículo encendido en un área sin ventilación. Esta última hipótesis fue cuestionada por las familias.

Los allegados aseguran que, al arribar al sitio, no observaron ningún vehículo estacionado en la entrada o en las inmediaciones directas de la cabaña que pudiera justificar la acumulación de gases letales. "No nos dejaron pasar y nos daban versiones distintas. Primero la comida, luego el vino, después una camioneta. Pero nosotros no vimos un coche en la entrada", puntualizó el familiar en entrevistas con la prensa local.

Otro punto de la controversia recae en el análisis de los dispositivos móviles de las víctimas. A pesar de la escasa señal en la zona de El Corralito, los familiares sostienen que mantuvieron comunicación vía WhatsApp con los jóvenes durante gran parte de la estancia. No obstante, reportan que, en un momento específico, la comunicación cesó de manera abrupta y los teléfonos dejaron de recibir mensajes, lo que ha levantado sospechas sobre una posible manipulación de los dispositivos antes del hallazgo de los cuerpos.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco continúa realizando los peritajes forenses correspondientes para emitir un dictamen definitivo. La institución ha reiterado que el caso se encuentra bajo una investigación activa para esclarecer la mecánica de los hechos. Por su parte, las familias de Zarco Vázquez, Venegas Nieves, Anguiano Larios y Rodríguez Ariasto han manifestado su rechazo a las conclusiones que apuntan únicamente a un accidente por gases tóxicos.

