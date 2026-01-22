Lamentable hecho en Hermosillo: Hallan a mujer sin vida en domicilio del norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde de este jueves 22 de enero en el sector norte de Hermosillo, luego de que se reportara el hallazgo de una persona sin signos vitales al interior de una vivienda. El despliegue de autoridades tuvo lugar en el fraccionamiento Oasis Lantana, después de que familiares encontraran a la víctima inconsciente tras días de no saber nada de ella.

Los hechos se suscitaron en la avenida Lantana y la calle Ángel Arreola, poco después de las 17:00 horas, cuando el sistema de emergencias recibió el reporte, lo que se tradujo a una rápida respuesta de las autoridades competentes para verificar la situación. Al ingresar al domicilio señalado, el cual según testimonios de vecinos, era rentado por quienes ahí habitaban, los oficiales confirmaron la presencia del cuerpo.

De acuerdo con la información que trascendió en el lugar de los hechos, presuntamente se trataría de una persona del sexo femenino. Sin embargo, hasta el momento de la redacción de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima, así como su edad aproximada. De igual forma, no se han ofrecido detalles sobre si el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que se desconocen las causas exactas que provocaron su muerte.

Ante el hallazgo, la escena del crimen fue asegurada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes restringieron el paso peatonal y vehicular en la zona para evitar la contaminación de posibles evidencias. Posteriormente, personal de Servicios Periciales y peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) también se hicieron presentes.

La escena del crimen quedó bajo resguardo de autoridades

Dicho personal se hizo cargo del procesamiento de la escena, la recolección de indicios y las indagatorias de ley que permitan esclarecer lo sucedido. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado por elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) a sus instalaciones, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar científicamente la causa del deceso y lograr la plena identificación de la persona.

Fuente: Tribuna del Yaqui