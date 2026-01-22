Le dicen 'El Chino': Inicia la búsqueda para localizar a Baudel Manzanares López en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió una ficha de búsqueda para localizar a Baudel Manzanares López, quien fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el hombre de 47 años de edad fue visto por última vez el pasado sábado 17 de enero de 2026; sin embargo, no se especificó en qué zona de la capital sonorense se registró su desaparición.

Según las señas generales proporcionadas por la dependencia estatal, Manzanares López se describe como una persona de piel morena clara, complexión mediana, estatura aproximada de 1.75 metros y un peso cercano a los 90 kilogramos. Tiene el cabello rapado, ojos cafés pequeños y boca mediana con labios medianos. Estos datos, de suma relevancia, forman parte del protocolo de identificación difundido por dicha autoridad.

La @ComisionSonora solicita apoyo para localizar a BAUDEL MANZANARES LOPEZ. Cualquier información, al correo o teléfono: -comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que difundió la institución a través de sus redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, el masculino presentaba un tatuaje a color del escudo de Superman en el brazo izquierdo, así como un lunar o verruga pequeña en el labio superior izquierdo de la boca. Además, en la ficha correspondiente se indicó que Baudel es conocido socialmente con el apodo de 'El Chino', información que podría resultar determinante para identificarlo con mayor facilidad en caso de algún tipo de avistamiento.

Se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier información que ayude a localizar a Baudel Manzanares López. En caso de contar con información que pueda llevar a su posible paradero, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante precisar que cada denuncia será tratada con estricta confidencialidad por parte de la institución.

