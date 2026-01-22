Lo arrestan por intentar sustraer dos barras de queso de un centro comercial en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango.- Un hombre de 43 años de edad, identificado como Alejandro 'N.', de 43 años de edad, fue detenido luego de intentar sustraer dos barras de queso en un centro comercial que se ubica en el municipio de Gómez Palacio, Durango. La aprehensión se llevó a cabo por elementos de la Policía Municipal, quienes, una vez realizado el aseguramiento del presunto ladrón, lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con lo estipulado en el reporte oficial, los hechos se registraron el miércoles 21 de enero de 2026, alrededor de las 20:15 horas, cuando se recibió la alerta sobre un robo en la sucursal Alsuper que se ubica en el cruce del bulevar Miguel Alemán y la calle Versalles, perteneciente a la colonia Campestre. A su llegada, los agentes municipales fueron advertidos de que el masculino ocultó dichos productos entre sus ropas para posteriormente intentar huir del lugar.

Sin embargo, al momento en el que rebasó la línea de cajas caminó a la salida, personal de vigilancia logró interceptar al sujeto. Al momento de realizar la revisión preventiva, los empleados de seguridad encontraron dos barras de queso Chihuahua de la marca Temazcal, con un valor de 342 pesos, de los cuales no se pudo acreditar el pago correspondiente. Por tal motivo, los trabajadores solicitaron apoyo a las autoridades locales por medio de las líneas de emergencias del 911.

Los oficiales se entrevistaron con el encargado de la tienda, quien señaló directamente a Alejandro 'N.' como el supuesto responsable e indicó que procedería legalmente. Ante los señalamientos directos y las pruebas presentadas, se efectuó el arresto del individuo, a quien posteriormente se trasladó a las instalaciones de la Vicefiscalía Región Laguna. Finalmente, Alejandro 'N.' quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público del fuero común en turno, adscrito al área de robos.

En otro hecho similar que se registró el pasado miércoles 14 de enero en Gómez Palacio, un hombre identificado como Gerardo Javier 'N.', de 24 años, fue detenido por intentar sustraer varios paquetes de atún de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calzadas Fundadores y División del Note, en el fraccionamiento Miravalle. La detención estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, quien puso al joven a disposición de las autoridades correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui