Localizan en Culiacán al policía 'levantado' en El Salado; fue hallado asesinado y envuelto en plástico

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este jueves 22 de enero de 2026 fue localizado sin vida el policía municipal de Culiacán, César Eduardo, quien, como te informamos ayer en TRIBUNA, fue privado de su libertad durante las primeras horas del día en la sindicatura de El Salado. Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) confirmó que el agente se encontraba fuera de servicio al momento de su desaparición.

Lamentablemente, este jueves fue localizado su cuerpo, el cual presentaba impactos de bala y se encontraba envuelto en plástico negro, en la colonia Recursos Hidráulicos, en el sector Tres Ríos, al poniente de la capital sinaloense. De acuerdo con la información preliminar, al elemento policiaco le apodaban El Trompas, y fue a través de un reporte al número de emergencias que se alertó sobre la presencia de restos humanos junto al bulevar Pedro Infante.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles del caso; sin embargo, se tiene confirmado que al lugar del hallazgo acudieron elementos de la Policía Municipal de Culiacán y efectivos del Ejército Mexicano, quienes tras verificar la identidad del occiso confirmaron que se trataba de su compañero, por lo que se solicitó la intervención del personal de la Dirección General de Investigación Pericial para iniciar las diligencias correspondientes y el trabajo de campo.

La violencia sigue en Culiacán

Asimismo, se informó que personal de la autoridad investigadora continuará con las actuaciones necesarias para que el cuerpo sea trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. En este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier información que se genere en las próximas horas, ya que hasta ahora no se reportan personas detenidas ni sospechosos relacionados con este violento crimen que dejó a una familia sin César.

De acuerdo con medios locales, el vehículo en el que viajaba el agente fue localizado abandonado la noche del miércoles 21 de enero en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, mismo que quedó bajo resguardo de la autoridad correspondiente. Cabe destacar que la violencia continúa imperando en la entidad, y no es la primera ocasión en la que se atenta o priva de la vida a un elemento policiaco en el norte de la República Mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui