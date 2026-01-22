Madrugada violenta en Tlajomulco de Zúñiga: Ejecutan a un hombre y el crimen sigue sin resolverse

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- La madrugada de este jueves 22 de enero de 2026 se vivió una auténtica escena de terror que tiñó de rojo al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente sobre la calle en el cruce de Juárez y el Libramiento, donde fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien fue asesinado a balazos en el poblado de San Miguel Cuyutlán.

De acuerdo con información de Milenio, las autoridades tomaron conocimiento del hecho tras recibir múltiples llamadas a las líneas de emergencia del 911, motivo por el cual se movilizaron de inmediato al lugar elementos de la Policía Municipal, quienes fungieron como primeros respondientes, así como personal de los servicios médicos municipales, mismos que confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales y presentaba al menos un impacto de bala.

Ante estos hechos, el agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y procedió a integrar la carpeta de investigación correspondiente por este homicidio, ordenando además el traslado del cuerpo a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la práctica de los estudios de ley. Las indagatorias apenas comenzaron y hasta el momento se desconoce con precisión el móvil de este violento crimen que dejó a una familia sin su ser querido.

Cabe destacar que, hasta el cierre de esta nota, no se reportan personas detenidas ni sospechosos relacionados con el caso; asimismo, no se cuenta con testigos presenciales, por lo que peritos especializados serán los encargados de llevar a cabo las investigaciones pertinentes. En este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier información que pudiera surgir a través de fuentes oficiales en las próximas horas.

