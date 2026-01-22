Motosicarios desatan BALACERA en Río Churubusco, CDMX, y provocan fuerte accidente: IMÁGENES

Coyoacán, Ciudad de México.- La noche de este miércoles 21 de enero de 2026 se registró un hecho violento que activó el Código Rojo en la Ciudad de México (CDMX): El conductor de un automóvil deportivo fue atacado a balazos mientras circulaba por los carriles laterales de Río Churubusco. El ataque derivó en un choque y una intensa movilización de Cuerpos de Seguridad y emergencia en la zona sur de la capital.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del miércoles 21 de enero de 2026, a la altura de la colonia San Diego Churubusco, en la alcaldía Coyoacán. En ese punto, el conductor de un vehículo Mazda MX-5 gris, con placas del estado de Morelos, fue interceptado por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta cuando transitaba cerca de la calle Chilaque.

El fuerte accidente movilizó a las autoridades. Foto: Twitter

Información recabada por las autoridades señala que los agresores realizaron al menos tres disparos contra el automóvil, impactando tanto el parabrisas como el medallón trasero de la unidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.

Choque múltiple e incendio tras la agresión armada

Tras recibir los impactos de bala, el automóvil deportivo se desvió y terminó colisionando contra un poste, una camioneta Ford Escape y la motocicleta en la que presuntamente viajaban los criminales. Como consecuencia del impacto, la motocicleta comenzó a incendiarse sobre la vía pública, generando aún mayor alarma entre los automovilistas y vecinos de la zona. Cámaras de videovigilancia y testigos captaron el momento en el que los presuntos responsables descendieron de la moto y huyeron a pie del lugar, abandonando incluso sus cascos en el sitio del ataque.

Movilización de la SSC y atención a víctimas

Luego del ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos y bomberos, arribaron al lugar para asegurar la zona, sofocar el incendio y atender a las personas involucradas en el percance. El pavimento quedó cubierto de restos del motor del vehículo deportivo y casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de las diligencias ministeriales.

No se reportan detenidos por este siniestro en Río Churubusco. Foto: Facebook

Existen versiones encontradas sobre el estado de salud del conductor del Mazda MX-5. Algunos reportes indican que fue trasladado a un hospital para una valoración médica, mientras que otras versiones señalan que habría resultado ileso pese a la agresión directa. En el sitio también fue atendido un motociclista, aunque hasta el momento no se ha confirmado si tiene relación directa con los atacantes.

Las autoridades capitalinas informaron que no se registran personas detenidas por estos hechos; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realiza el análisis de las grabaciones de cámaras de vigilancia para identificar y ubicar a los responsables del ataque armado.

Motociclistas disparan vs vehículo Mazda MX5, en carriles laterales de Río Churubusco y Chilaque, en @Alcaldia_Coy, el conductor resultó ileso y los sujetos armados huyeron caminando. #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/kCq2pQSTi3 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui