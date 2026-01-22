Noche violenta en Sonora: Balacera en fraccionamiento de Hermosillo provoca pánico

Hermosillo, Sonora.- Durante los últimos minutos de este miércoles 21 de enero de 2026, se reportó un ataque armado en inmediaciones del fraccionamiento Villa Verde, en el sector norte de la ciudad de Hermosillo, hecho que movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de Sonora y del Gobierno Federal. Presuntamente, esta balacera dejó una víctima herida, la cual fue llevada a un nosocomio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 21 de enero de 2025 en la privada San Noé, en el fraccionamiento ya mencionado, donde presuntamente varias personas fueron atacadas a balazos por sujetos armados que posteriormente se dieron a la fuga. Vecinos del sector alertaron a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

No hay detenidos por esta balacera en Hermosillo. Foto: Facebook

Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana localizaron a una persona del sexo masculino tirada en el piso y con lesiones de consideración, por lo que determinaron trasladarlo de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada. Hasta ahora, no se han compartido más detalles sobre su estado de salud actual.

En tanto, la zona de la agresión fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Guardia Nacional, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes.

Momentos más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el procesamiento del lugar, recabando indicios balísticos y otros elementos que serán integrados a la nueva carpeta de investigación. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, ni se han dado a conocer detalles sobre los atacantes.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y que se dará seguimiento al caso conforme avancen las indagatorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui