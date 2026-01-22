Nuevo 'levantón' en Guanajuato: Sujetos armados amenazan a una familia y secuestran a un menor

Salamanca, Guanajuato.- Durante la madrugada de este jueves 22 de enero de 2026 se registró una nueva privación de la libertad en el estado de Guanajuato; se trata de un joven de identidad desconocida, quien presuntamente es menor de edad y fue sacado de su domicilio por la fuerza por hombres armados. De acuerdo con información proporcionada por Milenio, los hechos ocurrieron en la comunidad de Los Cenizos, ubicada al norte del municipio de Salamanca.

Según el medio antes citado, en ese momento los habitantes de la vivienda se encontraban descansando cuando varios sujetos arribaron a bordo de un vehículo y, sin pensarlo dos veces, se dirigieron al inmueble. Una vez dentro, amenazaron a los presentes y obligaron al joven a subir a la unidad, para posteriormente huir con rumbo desconocido. Tras lo ocurrido, las víctimas dieron aviso inmediato a las autoridades correspondientes.

Cabe destacar que hasta el cierre de esta edición se desconoce por completo el paradero del joven, quien ya es buscado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización que se genere a través de fuentes oficiales en las próximas horas, ya que el caso es reciente y no se descarta que se den a conocer más detalles conforme avance la investigación.

La violencia sigue en Guanajuato

De hecho, en fechas recientes este tipo de levantones se han vuelto cada vez más frecuentes en el municipio, pues como te informamos en nuestro portal, el martes 13 de enero de 2026 una mujer fue secuestrada en un puesto de comida, situación que provocó una amplia movilización policiaca. El suceso se registró aproximadamente a las 10:00 horas (local), sobre el bulevar Faja de Oro y la calle Ezequiel Ordóñez, en la colonia Bella Vista.

#Seguridad | Localizan en Culiacán al policía 'levantado' en El Salado; fue hallado asesinado y envuelto en plástico uD83DuDEA8https://t.co/8mfTOkvcq7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 22, 2026

De igual manera, un hecho similar ocurrió en la comunidad de Cárdenas, donde otra fémina fue sustraída de su vivienda. Asimismo, el miércoles 21 de enero, en la comunidad de San Vicente de Flores, al suroeste del municipio de Salamanca, una mujer de aproximadamente 30 años fue privada de la libertad. En ninguno de los casos se ha logrado la localización de las víctimas, aunque ya existen sospechosos y personas detenidas relacionadas con estos acontecimientos.

Fuente: Tribuna del Yaqui