Por corrupción, inhabilitan por 50 años a exfuncionario de Cecop Sonora y le imponen sanción millonaria

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 22 de enero de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Sonora informó que, derivado de una investigación, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado impuso una inhabilitación por 50 años para ejercer cargos públicos, además de una sanción económica de hasta $134,895,183.18 MN en contra del exfuncionario Juan Alán 'N', luego de acreditarse responsabilidades administrativas graves.

De acuerdo con información del Gobierno de Sonora, mediante un comunicado dado a conocer recientemente, el caso tuvo su origen en una denuncia por presuntas irregularidades cometidas en el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop). Tras llevarse a cabo las indagatorias correspondientes, se lograron reunir los elementos necesarios para acreditar conductas que encuadran en el delito de peculado.

"A partir de dicha denuncia, la Subsecretaría de Investigación inició un expediente de presunta responsabilidad administrativa, en el cual se realizaron diligencias consistentes en comparecencias, análisis documental y auditorías financieras", señala un fragmento del escrito. De esta manera, se integró el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cual fue remitido, a través de la autoridad sustanciadora, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.

Asimismo, el pasado martes 20 de enero de 2026, el Tribunal resolvió sancionar a C. Juan Alán 'N' con 50 años de inhabilitación, quien además deberá cubrir un monto económico considerable. Derivado de lo anterior, finalmente se confirmaron las conclusiones de la investigación y la imputación realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado. Cabe señalar que la administración estatal reiteró su compromiso de continuar combatiendo este tipo de conductas ilícitas.

En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que pudiera surgir en las próximas horas; por lo pronto, solo resta esperar y, en caso de que se registre nueva información, como siempre tendrás todos los detalles con nosotros en TRIBUNA. Cabe mencionar que tanto en el portal oficial como en la red social X (antes Twitter), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer este tema.

