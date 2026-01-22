Reporte de disparos desata movilización de autoridades en Cajeme; una vivienda fue rafagueada

Esperanza, Sonora.- Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró en el municipio de Cajeme debido a un reporte de detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Villa Bonita, situado al sur de la comisaría de Esperanza. El suceso activó los protocolos de emergencia alrededor de las 20:00 horas, cuando residentes del sector alertaron a las autoridades sobre disparos escuchados en las inmediaciones de la calle Paseo de la Paz.

Al arribar al sitio señalado, las fuerzas del orden localizaron una casa que presentaba daños causados por balas. Se confirmó que la fachada de la vivienda había recibido múltiples impactos, producto de una agresión directa perpetrada por sujetos desconocidos. De acuerdo con los primeros informes, los presuntos responsables abrieron fuego contra el inmueble y posteriormente se retiraron del lugar con rumbo desconocido antes de la llegada de las patrullas.

A pesar de los disparos, las autoridades verificaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales. Hasta el momento, no se ha esclarecido si el domicilio se encontraba habitado en el instante en que ocurrió el atentado. La escena fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes establecieron un perímetro de seguridad para preservar la evidencia.

Posteriormente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos especializados iniciaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios balísticos para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Al cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.

El domicilio que fue blanco de la agresión armada

Cabe mencionar que este mismo jueves, las armas de fuego se hicieron escuchar en el fraccionamiento Urbi Villas del Real, al poniente de Ciudad Obregón, en un nuevo hecho violento que elevó a 26 el número de homicidios registrados durante el mes de enero. El ataque armado ocurrió alrededor de las 14:30 horas, sobre la calle Gaudí, entre Albacete y Ourense, donde un menor de edad fue ejecutado a balazos.

