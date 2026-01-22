Se hacía pasar por servidor público para extorsionar a comerciantes y fue detenido en Durango

Gómez Palacio, Durango.- Un hombre identificado como Andrés 'N.', de 48 años de edad, fue detenido en el municipio de Gómez Palacio, Durango, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión, ya que presuntamente se hacía pasar por servidor público y exigía pago de cuotas a comerciantes de la localidad. Fue a través del sistema estatal de emergencias del 911 que se solicitó la intervención por parte de las corporaciones de seguridad en el sector Centro de la ciudad.

De acuerdo con lo estipulado en el informe policial, los hechos se registraron cerca de las 18:15 horas del miércoles 21 de enero de 2026, cuando se alertó a elementos de la Policía Municipal para acudir a la avenida Victoria, entre las calles Patoni y Escobedo del citado sector habitacional, justo afuera de la tienda Coppel. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con el denunciante, quien se identificó como el director de Plazas y Mercados del Ayuntamiento.

El reportante señaló de forma directa al individuo en cuestión, quien supuestamente se hacía pasar por empleado de la citada dependencia municipal para pedir cuotas a los negocios de la mencionada zona. El sujeto no pudo acreditar su pertenencia a la administración pública ni contaba con credenciales oficiales, por lo que se procedió con su detención. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.

Finalmente, Andrés 'N.' quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público del fuero común en turno por el delito de extorsión y lo que le resulte. La parte afectada deberá acudir ante la instancia en mención para interponer la denuncia correspondiente y se le dé seguimiento al caso. En primera instancia, trascendió que las autoridades competentes iniciaron carpetas de investigación por los probables delitos de extorsión y usurpación de funciones públicas.

