Segunda agresión armada de la NOCHE en Hermosillo deja un hombre muerto al sur de la ciudad

Hermosillo, Sonora.- La violencia volvió a hacerse presente en Hermosillo. Minutos después de que se reportara una agresión armada en el fraccionamiento Villa Verde (en el sector norte de la capital; TRIBUNA comparte la información aquí), autoridades se movilizaron al sur de la ciudad por una balacera en la colonia Real de Minas. Este hecho dejó una víctima mortal, la cual permanece en calidad de desconocida.

Reportes preliminares señalaron que la agresión se registró la madrugada de este jueves 22 de enero de 2026, cerca de las 00:20 horas, tiempo local, sobre la calle Rafael Sesma Verdugo, desde donde vecinos reportaron al Servicio de Emergencias Telefónico 911 la detonación de armas de fuego. Rápidamente, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes localizaron a un hombre con múltiples impactos de bala.

Tras revisar a la víctima, los socorristas confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue posible brindarle atención médica. Su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. En tanto, el área fue asegurada de inmediato por oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Marina (Semar) para comenzar con las diligencias correspondientes.

De manera paralela, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento de indicios balísticos y demás evidencias relacionadas con el ataque, las cuales serán integradas a una nueva carpeta de investigación por el delito de homicidio. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, ni se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho.

Segunda agresión armada de la noche en Hermosillo

Este homicidio se suma a otra agresión armada registrada casi al mismo tiempo en otro punto de Hermosillo, situación que mantiene en alerta a las autoridades de seguridad, quienes continúan con labores de investigación y vigilancia en diferentes sectores de la ciudad.

