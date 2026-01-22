Tenía 4 años prófugo: Capturan a sujeto buscado por abusar de una menor de edad en Edomex

Toluca, Estado de México.- Este jueves, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el inicio del proceso legal en contra de Alejandro 'N', quien fue arrestado reciemente. La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso del investigado, tras considerar suficientes los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público, los cuales lo señalan por su presunta participación en el delito de abuso cometido en agravio de una menor de edad.

Los hechos que son investigados sucedieron en el mes de marzo de 2022. Según consta en la carpeta de investigación, la víctima, quien en ese momento era menor de edad, se encontraba en un domicilio ubicado en el municipio de Nicolás Romero. En dicho lugar, el ahora detenido habría realizado actos de índole inmoral sin el consentimiento de la víctima. Tras la denuncia y el inicio de las indagatorias correspondientes, la Fiscalía mexiquense activó los protocolos de búsqueda y localización.

Como resultado de las pesquisas, se logró identificar a Alejandro 'N' como el presunto responsable, por lo cual un juez de control emitió una orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con el seguimiento de las autoridades, el imputado se habría trasladado al Estado de Guerrero con el objetivo de evitar la acción de la justicia. Sin embargo, mediante mecanismos de colaboración, el mandamiento judicial fue cumplimentado el pasado 17 de enero en dicha entidad federativa.

Cabe señalar que las investigaciones de la Fiscalía no se limitan únicamente al caso de abuso. Alejandro 'N' también es objeto de una indagatoria por su presunta participación en la evasión de la justicia de otro sujeto, identificado como Eric Antonio 'N'. Este último es buscado por su supuesta responsabilidad en el homicidio de dos mujeres en el municipio de Cuautitlán, habiendo huido posteriormente hacia el puerto de Acapulco con el presunto apoyo del hoy vinculado.

Una Autoridad Judicial determinó la vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Alejandro “N”, por su probable participación en el delito de violación en agravio de una menor de edad, hechos ocurridos en el municipio de #NicolásRomero.… pic.twitter.com/5FKAJBkZUA — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 23, 2026

Una vez lograda la captura en Guerrero, Alejandro 'N' fue trasladado al territorio mexiquense, donde ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. En la audiencia inicial, la autoridad jurisdiccional analizó los datos recabados por la Representación Social y ratificó imponerle prisión preventiva justificada. Asimismo, se estableció un periodo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual las partes podrán aportar mayores evidencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM