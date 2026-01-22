Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves 22 de enero de 2026, las armas de fuego se hicieron escuchar en el fraccionamiento Urbi Villas del Real, al poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, en un nuevo hecho violento que elevó a 26 el número de homicidios registrados durante el mes de enero; presuntamente la víctima sería un menor de edad.

El ataque armado ocurrió alrededor de las 14:30 horas de este jueves sobre la calle Gaudí, entre Albacete y Ourense, donde inicialmente se reportó a una persona lesionada por impactos de arma de fuego, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas, elementos militares y paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón.

Terror en Ciudad Obregón: Ejecutan a adolescente en Urbi Villa del Real; tenía entre 16 y 17 años

Al arribar al sitio, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El cuerpo quedó entre los asientos de un autobús de color amarillo que se encontraba estacionado en el lugar, sin que se precisara si la unidad pertenecía al transporte urbano o a uso particular. De acuerdo con los primeros datos recabados, sujetos no identificados abordaron la unidad y dispararon en repetidas ocasiones contra el adolescente, para posteriormente darse a la fuga.

La víctima no fue identificada en el lugar; sin embargo, se informó que presuntamente se trataba de un menor de edad, cuya edad oscilaba entre los 16 y 17 años. Era de tez morena, complexión delgada, cabello lacio negro, vestía camiseta negra, pantalón color café y portaba una pulsera oscura en la muñeca derecha.

El área fue acordonada por las autoridades como parte de la cadena de custodia y entregada a peritos en criminalística de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron el aseguramiento de evidencias balísticas y demás indicios relacionados con el crimen.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este homicidio y dar con los responsables. TRIBUNA estará al pendiente de la información para darla a conocer conforme lo permitan las investigaciones de las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui