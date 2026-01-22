Tragedia al norte de Sonora: Mueren hermanos de 12 y 25 años tras fuerte incendio de vivienda

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un lamentable hecho se registró la tarde de este jueves 22 de enero, en el sector sureste de la ciudad de San Luis Río Colorado. Se trata de un incendio que consumió una vivienda, resultando en el fallecimiento de dos personas que se encontraban en el interior del inmueble. El suceso movilizó a diversas corporaciones de emergencia, seguridad pública y autoridades municipales, quienes acudieron al lugar para atender la situación.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía en una vivienda ubicada sobre la avenida Rosas, entre las calles 44 y 45. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se propagó con rapidez por la estructura de la casa, generando una densa columna de humo visible desde varios puntos del sector, lo que alertó a los vecinos. Según los testimonios recabados en el lugar, la madre de las víctimas se encontraba por fuera del domicilio conversando con una vecina cuando percibió el olor a humo.

Al intentar reingresar a la casa abriendo la puerta principal, se encontró con que las llamas ya habían avanzado, creando una barrera de fuego y calor que hizo imposible el acceso para evacuar a sus hijos. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio tras recibir el llamado de emergencia. Su labor se centró en sofocar las llamas para permitir el ingreso al inmueble y, simultáneamente, realizar maniobras de contención para evitar que el fuego se extendiera.

Durante el operativo, un elemento de bomberos requirió ser trasladado a un hospital debido a una intoxicación por inhalación de humo, condición que también afectó a la madre de las víctimas, quien recibió atención médica por parte de paramédicos de la Cruz Roja. Una vez controlado el siniestro, se confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas. Las víctimas fueron identificadas como Dámaris, de 25 años, quien tenía una discapacidad motriz, y su hermano Cristian, de 12 años, quien tenía síndrome de Down.

Alcalde ofrece su ayuda

Al lugar de los hechos acudió el presidente municipal de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez, acompañado por su esposa y presidenta del Sistema DIF Municipal, Antonia Montenegro Aragón, así como otros funcionarios del ayuntamiento. Las autoridades mantuvieron un diálogo directo con los deudos para evaluar las necesidades derivadas de este suceso. En declaraciones a los medios de comunicación presentes, el alcalde Sandoval Gámez habló del accidente.

Estamos consternados por el fallecimiento de este niño y de la joven. Se está levantando una investigación para determinar la causa exacta y ya se encuentran en proceso de verificación", señaló el edil.

Asimismo, enfatizó que la instrucción girada a las dependencias municipales es brindar soporte total a los afectados. Por su parte, el Sistema DIF Municipal activó sus protocolos de asistencia social. El alcalde reiteró que la institución estará a completa disposición para cubrir cualquier necesidad que la familia requiera para afrontar esta situación, desde trámites administrativos hasta apoyo psicológico y material.

Hasta el momento las autoridades competentes no han emitido un dictamen sobre las causas del incendio. Peritos y autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) iniciaron las carpetas de investigación correspondientes y el análisis de la escena para esclarecer si el siniestro fue producto de un fallo eléctrico, un accidente doméstico o si existieron factores externos involucrados. La zona permaneció acordonada por elementos de seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui