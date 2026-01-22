Tragedia en Nuevo León: Accidente deja un fallecido y dos lesionados en la Carretera Nacional

Santiago, Nuevo León.- En un accidente automovilístico registrado este jueves 22 de enero de 2026, una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas sobre la Carretera Nacional, en el cruce de Camino Real y Paseo de los Parques, a la altura del municipio de Santiago, Nuevo León. Los primeros informes indican que dos vehículos particulares colisionaron, lo cual terminó en una fuerte volcadura, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el informe oficial de Protección Civil Nuevo León, los hechos se registraron en la circulación de norte a sur, a la altura del sector conocido como El Faisán, cerca del cruce con Camino Real y Paseo de los Parques, más específicamente en las inmediaciones de comunidades como El Faisán y Las Palmas. Derivado del aparatoso choque, una de las unidades involucradas quedó volcada sobre la carpeta asfáltica.

Luego de recibir el reporte a través del sistema de emergencias, unidades de Protección Civil Estatal se movilizaron a la ubicación, en donde ya se encontraba personal de Protección Civil de Santiago. En el lugar se confirmó la presencia de una persona fallecida y de dos lesionados, uno de los cuales fue identificado preliminarmente como Ramón Jabes Flores Rocha, de 53 años de edad, quien fue llevado de urgencia al Hospital Muguerza Sur para recibir atención médica.

Con respecto al segundo civil afectado, aún permanece sin ser identificado, pero trascendió que fue trasladado al Hospital General de Montemorelos. Como resultado del percance, dos carriles y parte de un tercero quedaron obstruidos en dirección de sur a norte, generando un embotellamiento en la zona. Elementos de Tránsito Municipal también hicieron acto de presencia en el área para cumplir con el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular.

La dependencia estatal informó que se realizaron labores para la eliminación de riesgos, así como el retiro de los vehículos siniestrados, mientras que las autoridades competentes llevaron a cabo las diligencias necesarias para determinar las causas del accidente. En redes sociales circulan videos donde se aprecia cómo una camioneta habría salido de su carril, cruzó el camellón central e impactó un vehículo que circulaba en sentido contrario.

uD83DuDD34 Un fuerte accidente en la Carretera Nacional, a la altura de El Faisán y Las Palmas en Santiago, Nuevo León, dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y dos heridas.



Fuente: Tribuna del Yaqui