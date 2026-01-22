Tras 4 días de búsqueda, localizan con vida a Lidya Valdivia, mujer desaparecida en Puebla

Puebla, Puebla.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la localización con vida de Lidya Valdivia Juárez, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 18 de enero. De acuerdo con el reporte emitido por la dependencia, el hallazgo se produjo durante la tarde del miércoles 22 de enero en el municipio de Tepetlixpa, perteneciente al vecino Estado de México. El operativo que permitió dar con el paradero de la mujer de 28 años de edad fue resultado de diversas labores de investigación.

Según detalla el informe, el contacto con Lidya se estableció a las 16:00 horas de este día. Tras su localización, se procedió a realizar las valoraciones médicas pertinentes. En este sentido, la autoridad señaló que la joven fue encontrada en buen estado de salud físico. Asimismo, el dictamen médico legista descartó que la mujer presentara signos de un embarazo reciente o en término, aclarando así las versiones difundidas por algunos medios de comunicación que sugerían que se encontraba en estado de gestación.

Los hechos se remontan al sábado 18 de enero, fecha en que se perdió comunicación con Valdivia Juárez. La joven había sido vista por última vez saliendo de la colonia Bosques de San Sebastián, a bordo de un vehículo marca Chevrolet de color negro, con dirección al municipio de Acajete, Puebla. Ante la ausencia de contacto, familiares y allegados presentaron la denuncia correspondiente, lo que activó los mecanismos de búsqueda.

Las autoridades de Puebla emitieron las fichas de búsqueda correspondientes a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y activaron el Protocolo Alba. En dichos documentos se detallaba su vestimenta al momento de la desaparición: una blusa de manga larga color negro, un abrigo café claro, pantalón tipo mallón negro, tenis blancos y un bolso tipo mochila negro.

Para lograr su ubicación, la Fiscalía realizó el análisis de registros de llamadas telefónicas vinculadas a la desaparecida, así como la revisión de grabaciones de cámaras de videovigilancia en las zonas de tránsito. Fue el análisis de los datos de geolocalización lo que proporcionó a los agentes investigadores los indicios necesarios para extender el radio de búsqueda fuera de la entidad poblana, dirigiendo las diligencias hacia el territorio mexiquense.

Cabe mencionar que, durante los días previos a su hallazgo, familiares de la joven difundieron a través de redes sociales la versión de que Lidya habría sido interceptada por sujetos desconocidos que viajaban en una motocicleta y un automóvil gris. Sin embargo, en el comunicado reciente sobre su hallazgo, la Fiscalía de Puebla se limitó a informar sobre la localización de la mujer y su estado de salud, sin ofrecer por el momento detalles sobre si existen personas detenidas o implicadas en la desaparición, manteniendo el sigilo propio de la investigación en curso.

