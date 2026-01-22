VIDEO: Aparatoso choque e incendio deja al menos una persona fallecida en Nogales, Arizona

Nogales, Arizona.- Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 22 de enero, sobre la Carretera Interestatal 19 (I-19), en las inmediaciones de la ciudad de Nogales, Arizona. El suceso tuvo lugar a escasa distancia de la frontera con el Estado de Sonora, lo que generó una respuesta por parte de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia. De momento se habla de una persona muerta y otra más detenida.

De acuerdo con la información disponible, en el choque estuvieron involucrados dos vehículos, identificándose uno de ellos como una camioneta tipo pick up. A consecuencia del impacto, una de las unidades fue consumida en su totalidad por el fuego, mientras que el segundo vehículo resultó con daños materiales de consideración. Elementos del Departamento de Bomberos acudieron a la zona para controlar el incendio y asegurar el perímetro.

En cuanto al saldo del accidente, reportes señalan el posible fallecimiento de una persona en el lugar de los hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una confirmación por parte de las autoridades competentes, ni se ha precisado si existen más personas lesionadas que hayan sido socorridas. Asimismo, trascendió que agentes de la Patrulla Fronteriza habrían realizado el arresto de un hombre en las cercanías del siniestro.

Se presume que el individuo podría estar relacionado con el choque y que habría intentado huir antes de ser interceptado por los oficiales. Actualmente, el tramo carretero afectado se mantiene cerrado a la circulación para permitir las labores de los paramédicos y el peritaje policial correspondiente. Se recomienda a los conductores que transitan por esta vía tomar las debidas precauciones y estar atentos a las actualizaciones de las autoridades de tránsito.

Fuente: Tribuna del Yaqui