Violencia familiar en Ciudad Obregón: Acuchilla y hiere a su propia madre en la colonia Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Al mediodía de este jueves 22 de enero de 2026 se activó el Código Rojo en la colonia Cajeme, situada en el sector nororiente de Ciudad Obregón, Sonora, por el reporte de una mujer lesionada por ataque de arma blanca, lo que provocó una rápida movilización por parte de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia. Los reportes preliminares indican que un hombre, aún sin identificar, atacó a su propia madre con un cuchillo.

De acuerdo con los primeros informes del caso, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Pedro Anaya, casi esquina con Abelardo L. Rodríguez, en donde se reportó un caso de violencia familiar. Trascendió que en el lugar, una fémina, cuya identidad y datos generales no han sido revelados, habría sido agredida por su propio hijo con el citado objeto punzocortante. Tras el ataque, el presunto responsable se resguardaba en una de las habitaciones.

Luego de recibir el reporte a través de las líneas de emergencias, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, a quien posteriormente trasladaron a un hospital para su valoración médica y tratamiento especializado. Hasta el momento, las causas de la agresión no han sido reveladas, mientras que el estado de salud de la mujer afectada se mantiene como reservado.

Joven ataca con un cuchillo a su madre en la colonia Cajeme, al nororiente de Ciudad Obregón.

En el sitio también se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). A pesar de que el supuesto agresor, identificado de forma preliminar como Tadeo 'N.', de 19 años de edad, intentó darse a la fuga, fue localizado y asegurado por elementos de seguridad. El detenido quedó a disposición de las instancias competentes, mientras se realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y definir su situación jurídica.

Versiones extraoficiales indican que la víctima presenta una herida provocada por arma blanca en la mano izquierda, por lo que requirió de su traslado a un nosocomio cercano. Es toda la información que se tiene al cierre de esta publicación, por lo que se espera un reporte oficial por parte de las autoridades competentes en las próximas horas para esclarecer los hechos en este caso de violencia familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui