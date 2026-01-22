Violencia, sin control en Ciudad Obregón: Nuevo homicidio en vía pública causa terror esta noche

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no descansa en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las regiones más peligrosas del estado de Sonora. La noche de este miércoles 21 de enero, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, así como del Gobierno Federal desplegaron un operativo de seguridad en la colonia Alameda, luego de que se reportara un nuevo ataque armado que dejó como saldo una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 21 de enero de 2026, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en la calle Isla Bermudas, por la vialidad Cerralbo, donde sujetos armados dispararon contra una persona que se encontraba en la vía pública. Tras las detonaciones, vecinos dieron aviso a las autoridades través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles. Foto: Facebook

A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima. No obstante, los socorristas señalaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul en el lugar del crimen.

Tras la confirmación del homicidio, las autoridades procedieron a acordonar el área. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de evidencias balísticas y el procesamiento del lugar del ataque. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, mientras se integran los datos a la carpeta de investigación.

A la fecha de publicación de esta nota, la identidad de la persona asesinada no ha sido confirmada de manera oficial. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui