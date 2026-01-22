Violenta riña en la colonia Villa Verde: Identifican a hombre asesinado en el norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche del miércoles 21 de enero de 2026 se reportó un violento ataque en la colonia Villa Verde, la cual está situada en el sector norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, dejando como saldo una persona sin vida y otra lesionada. El fallecido presentó impactos de bala en su cuerpo, mientras que el presunto responsable habría intentado escapar sobre los techos de los domicilios de la zona, aunque al final fue detenido por elementos policiacos.

De acuerdo con un informe preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, en una vivienda ubicada en la cerrada San Noé, en donde vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego. Luego de ser alertados a través de las líneas de emergencias del 911, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y del grupo Servicio de Respuesta Táctica (SERT) se movilizaron hacia la mencionada ubicación.

A su llegada, los uniformados encontraron a una persona sin vida en el interior de dicha residencia y otro masculino herido en plena vía pública. De manera preliminar se identificó al hoy occiso como Fidel Everardo 'N.', de 31 años de edad y originario de la capital sonorense, quien presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en el tórax superior derecho y en el antebrazo derecho, que a la postre le causaron una muerte casi instantánea.

Se registra agresión armada en la colonia Villa Verde, al norte de Hermosillo.

Con respecto al individuo lesionado, el reporte señala que responde al nombre de Juan Alberto 'N.', de 27 años. quien recibió un balazo en el abdomen sin salida, por lo que fue trasladado de urgencia hacia el Hospital General del Estado. Las primeras indagatorias de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arrojaron que dentro de la propiedad se registró una riña, pero, cuando el lesionado salió corriendo del lugar, fue atacado a tiros.

Trascendió de forma preliminar que en la escena del crimen se localizaron al menos dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros y un cartucho útil, indicios que fueron asegurados por personal de Servicios Periciales. Versiones preliminares indican que un joven de 20 años, identificado como Luis Alejandro 'N.', alias 'El Jandito', fue detenido tras su intento de huida. El sujeto arrojó un arma de fuego calibre 9 mm, con un cartucho en la recámara y cinco más en el cargador.

El violento dejó como saldo a un joven detenido, identificado como Luis Alejandro 'N.', alias 'El Jandito'.

Fuente: Tribuna del Yaqui