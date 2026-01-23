Accidente en Ciudad Obregón: SE PASA EL ALTO, choca y provoca FUGA de agua tras impactar hidrante

Ciudad Obregón, Sonora.- Los accidentes automovilísticos están a la orden del día en el estado de Sonora y, lamentablemente, la mañana de este viernes 23 de enero de 2026 le tocó el turno a Ciudad de Obregón. El aparatoso choque se registró alrededor de las 08:00 horas, al norte de la ciudad, donde se vieron involucrados dos vehículos que resultaron con graves daños, además de que el impacto alcanzó a un hidrante.

De acuerdo con información extraoficial, todo comenzó cuando la persona que conducía una pick up Toyota, de color café y modelo atrasado, transitaba sobre la calle Yaqui con dirección de poniente a oriente; sin embargo, al llegar al cruce con la calle Miguel Alemán, no realizó el alto correspondiente. Fue en ese momento cuando un Jeep Liberty, de color gris, que circulaba hacia el sur, impactó el costado de la otra unidad.

No obstante, la cadena de hechos desafortunados no terminó ahí, ya que la camioneta Toyota, como reacción al impacto, se estampó contra un hidrante, desprendiéndolo de su base y provocando una intensa fuga de agua. Es importante señalar que, pese al fuerte susto que se llevaron los involucrados, no se reportaron personas lesionadas, aunque los automóviles quedaron con severos daños en su carrocería.

Una intensa fuga de agua

Al lugar acudieron diversas corporaciones policiacas, así como también paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes finalmente no tuvieron que intervenir en el asunto. Por su parte, en cuanto a los elementos del Departamento de Tránsito Municipal realizaron las investigaciones correspondientes y posteriormente se encargaron de que las dos unidades fueran trasladadas a un corralón.

Cabe recordar que el pasado jueves 22 de enero de 2026 se registró un hecho similar alrededor de las 10:00 horas, en el cruce de las calles Sufragio y Yaqui. En ese punto, una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por un vehículo. La afectada fue identificada como María Magdalena, mientras que la persona responsable viajaba a bordo de una camioneta tipo pick up, de color gris.

Fuente: Tribuna del Yaqui