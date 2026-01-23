ARDE VEHÍCULO en plena calle de Ciudad Obregón; FUEGO SORPRENDE a conductora en la colonia Hidalgo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este viernes 23 de enero de 2026, alrededor de las 10:20 horas, una mujer se llevó el susto de su vida luego de que, en cuestión de minutos, su vagoneta y el producto que transportaba quedaron casi completamente destruidos por el fuego en Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Jesús García y callejón República Dominicana, en la colonia Hidalgo, en la cabecera municipal de Cajeme.

De acuerdo con información extraoficial, la conductora de la unidad fue identificada como Perla T., de 30 años de edad, quien se encontraba en ese sector debido a que le correspondía repartir totopos y tostadas de maíz a una tienda cercana al lugar del siniestro. Sin embargo, una vez concluida su labor, abordó la vagoneta y el pánico se apoderó de ella al encender el vehículo, ya que en ese momento comenzó a salir fuego de la parte frontal de la unidad.

En poco tiempo, las llamas se propagaron por el resto del automóvil. Es importante destacar que, afortunadamente, la mujer logró ponerse a salvo, aunque tanto el producto que transportaba como la unidad resultaron en pérdida total. Cabe señalar que las corporaciones de auxilio se movilizaron con rapidez, entre ellas elementos del Departamento de Bomberos, quienes trabajaron de inmediato para sofocar el incendio.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre lo ocurrido, salvo que el accidente habría sido provocado por un corto circuito en el sistema de alambrado del vehículo. Por otro lado, durante varios minutos el tránsito vehicular se vio afectado, ya que agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública cerraron la circulación en las calles Chiapas y Quintana Roo, sobre la Jesús García.

En otro hecho, durante la mañana también se reportó un aparatoso accidente en el cruce de las calles Miguel Alemán y Yaqui, donde una pick up Toyota, de color café y modelo atrasado, circulaba con normalidad cuando de pronto se pasó un alto y le cortó la circulación a una vagoneta Jeep Liberty, de color gris. Como consecuencia, esta última terminó impactándose contra un hidrante, provocando una fuerte fuga de agua que dejó inundado el sector.

