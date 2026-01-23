Arrestan a adulto mayor y a familiar por el abuso de una adolescente en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- Las autoridades judiciales determinaron imponer prisión preventiva justificada para dos hombres, quienes fueron detenidos por su presunta participación en delitos de índole sexual perpetrados en contra de una adolescente. Esto suceso tras las indagatorias que relacionan a los acusados, identificados como Enrique 'N' y José Carlos 'N', con los hechos ocurridos en el municipio de San Luis Río Colorado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los sucesos tuvieron lugar el 27 de octubre de 2025. La víctima, una joven de 17 años cuya identidad se mantiene bajo resguardo por ley, fue objeto de una agresión planificada. Los reportes señalan a Enrique 'N', de 78 años de edad, como el presunto autor material del delito de abuso. Se le imputa haber utilizado violencia física para someter a la menor en un domicilio al que fue trasladada, cometiendo el acto sin su consentimiento.

Por otro lado, la situación jurídica de José Carlos 'N', de 37 años, se centra en el delito de corrupción de menores. Las pesquisas sugieren que este sujeto, aprovechándose de su vínculo familiar con la joven y de la confianza depositada en él, habría sido el encargado de facilitar el encuentro, induciendo a la menor y trasladándola hasta el lugar donde se encontraba el otro implicado para que se consumara la agresión.

Durante la audiencia inicial, y ante la gravedad de los cargos expuestos, el juez concedió la ampliación del término constitucional. Esto significa que la resolución final sobre la vinculación a proceso de ambos sujetos se dictará en una fecha posterior, permitiendo a la defensa y a la parte acusadora robustecer sus argumentos. Mientras tanto, la medida cautelar de prisión preventiva se mantiene vigente para evitar la sustracción de la justicia o riesgos para la víctima.

FGJES formula imputación a dos personas por delitos sexuales contra menor en San Luis Río Colorado



San Luis Río Colorado, Sonora, 23 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de dos sujetos por su probable… pic.twitter.com/5LxZTZ0lPN — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 23, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) enfatizó que el seguimiento de este caso se realiza bajo estrictos protocolos de derechos humanos y perspectiva de género, con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes, asegurando que cualquier vulneración a su libertad sexual sea sancionada conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora