Atacan a balazos a mujer en Ampliación Los Nogales durante noche violenta en García

García, Nuevo León.- La violencia se desató en el municipio de García la noche de este jueves. Luego de que se reportara una balacera en la colonia Balcones de García, donde un joven de solo 18 años perdió la vida, autoridades se movilizaron por un ataque armado registrado casi de manera simultánea en la colonia Ampliación Los Nogales, sector El Polvorín, donde una mujer resultó herida. Aquí los detalles.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron el mismo jueves 22 de enero de 2026 alrededor de las 21:55 horas, tiempo local, sobre la calle Manzano, entre Cerezo y Polvorín, donde se alertó a las corporaciones de seguridad, mediante el Servicio de Emergencias, sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. El reporte generó una rápida movilización de elementos municipales, estatales y federales.

No obstante, según los reportes extraoficiales, la mujer lesionada fue auxiliada por sus propios familiares, quienes la trasladaron por medios a un hospital para que recibiera atención médica. A la fecha de publicación de esta nota, la víctima no ha sido identificada de manera oficial y tampoco se ha informado sobre su estado de salud.

Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal de García, de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. De igual forma, se implementaron recorridos de seguridad en el sector con el objetivo de ubicar a los presuntos responsables del ataque y prevenir nuevos hechos violentos. No obstante, los resultados fueron negativos.

Las autoridades no han confirmado el móvil de esta agresión, y señalaron que las investigaciones continúan de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, así como para determinar si existe relación entre este hecho y el ataque armado registrado momentos antes en otra colonia del municipio. Por estos hechos, no se han reportado detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui