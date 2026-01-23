Brutal: Menores roban vehículo, huyen de la Policía y chocan contra bodega en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La madrugada de este viernes 23 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL) desplegaron un operativo en calles de la ciudad de Monterrey, luego de que se reportara la persecución de un vehículo con reporte de robo, situación que derivó en detonaciones de arma de fuego y un fuerte despliegue policial en distintos puntos de la capital neolonesa.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de las 02:00 horas del viernes, tiempo local, cuando se alertó a las autoridades sobre el robo de un automóvil Nissan Sentra, color azul, en la colonia Valle Morelos. Tras recibir el aviso, elementos de la Policía de Monterrey iniciaron labores de búsqueda y lograron ubicar el vehículo mientras circulaba por la avenida Fidel Velázquez.

#Seguridad | FUERTES IMÁGENES: ¿Qué pasó en la México-Pachuca HOY 23 de enero? ACCIDENTE deja MUERTOS uD83DuDEA8??https://t.co/AyfzkYagJN — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 23, 2026

Al intentar marcarles el alto, los tripulantes del automóvil robado hicieron caso omiso, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por la avenida Bernardo Reyes. Durante el seguimiento, y ya a la altura de la colonia Constituyentes del 57, los ocupantes del vehículo presuntamente realizaron disparos contra los agentes, quienes repelieron la agresión conforme a los protocolos de seguridad.

La persecución concluyó cuando el automóvil robado terminó estrellándose contra una bodega ubicada en el cruce de la avenida Bernardo Reyes y la calle Privada Adolfo López Mateos, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de apoyo en la zona.

En el lugar, uno de los menores de edad involucrados fue detenido por las autoridades, mientras que otros dos presuntos participantes lograron escapar a bordo de un automóvil Honda Civic, color blanco. Durante las diligencias realizadas en el sitio, las autoridades localizaron más de una decena de casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.

#Seguridad | Código Rojo: Por emergencia química, evacúan Urgencias del HGR No. 1 de Tijuana; esto ocurrió ????https://t.co/QjbjfPZYTA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 23, 2026

Posteriormente, trascendió que uno de los jóvenes que consiguió huir resultó herido por arma de fuego durante el enfrentamiento y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, hasta donde acudieron autoridades para mantener vigilancia y dar seguimiento al caso.

La zona del impacto fue acordonada por elementos de la Policía de Monterrey, mientras que agentes ministeriales y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) realizaron el levantamiento de indicios con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la situación legal del menor detenido ni han confirmado la localización de los otros dos implicados.

Fuente: Tribuna del Yaqui