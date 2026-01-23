Ciudad Obregón: Hallan sin vida a Christian Iván, secuestrado por grupo armado en la Ladrillera

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes salió a la luz la identidad de la persona del sexo masculino que fue localizada sin vida la noche del pasado miércoles 21 de enero en el sector oriente de Ciudad Obregón. La víctima fue identificada como Christian Iván Acosta, de 43 años de edad, quien permanecía en calidad de desaparecido desde días anteriores, y por quien comenzaron a circular fichas de búsqueda en redes sociales.

El hallazgo del cuerpo se registró alrededor de las 19:00 horas del miércoles, cuando elementos de seguridad acudieron a un reporte sobre un bulto sospechoso abandonado sobre la calle Paseo las Torres, entre París y Edmundo Taboada, a la altura de la colonia Prados del Tepeyac. En el sitio, las autoridades corroboraron la presencia de un cuerpo envuelto en plástico negro, el cual presentaba signos de violencia.

Además, estaba acompañado de un narcomensaje escrito en una cartulina blanca, cuyo contenido fue integrado a la carpeta de investigación. La identificación de Christian Iván permite establecer una conexión directa con los hechos violentos ocurridos el pasado domingo 18 de enero en la colonia Ladrillera. De acuerdo con los antecedentes del caso, el hoy occiso fue privado de su libertad en dicha fecha tras una agresión armada.

Ese mismo suceso violento dejó como saldo el asesinato de otro hombre, que fue identificado posteriormente como Francisco S. B., de 35 años, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. Desde el momento de su sustracción, la familia de Acosta interpuso la denuncia correspondiente, lo que activó los protocolos de localización por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.

Dicha institución había emitido y difundido en redes sociales una ficha con sus datos generales y fotografía, solicitando el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Tras las diligencias forenses realizadas en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en Ciudad Obregón, se notificó a los familiares para confirmar su identidad e iniciar los trámites legales correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui