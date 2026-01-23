Código Rojo: Por emergencia química, evacúan Urgencias del HGR No. 1 de Tijuana; esto ocurrió

Tijuana, Baja California.- Una situación de alto riesgo activó los protocolos de seguridad del Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, Baja California, la tarde de este jueves: Ingresó al nosocomio un paciente con una presunta intoxicación por fosfina. El caso obligó a evacuar de manera preventiva el área de Urgencias y a movilizar a cuerpos de emergencia para evitar afectaciones al personal médico, pacientes y familiares que se encontraban ahí.

El incidente ocurrió este jueves 22 de enero de 2026 y generó una intensa movilización de autoridades municipales y estatales, así como de personal especializado en atención de materiales peligrosos.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDEA8 | En la Clínica 1 del IMSS en Tijuana se activaron protocolos de seguridad tras el ingreso de un paciente presuntamente expuesto a un químico. El área de urgencias fue cerrada mientras se evalúa el riesgo.#NOD pic.twitter.com/D9gsQiO35P — News On Demand (@OnDemand_News) January 23, 2026

Así actuaron las autoridades ante paciente intoxicado en Tijuana

De acuerdo con la información oficial, el paciente fue ingresado al área de Urgencias con síntomas compatibles con intoxicación por fosfina, una sustancia altamente tóxica. Ante este escenario, el personal médico actuó de inmediato y canalizó al paciente a un cuarto de aislamiento, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias químicas.

De manera paralela, se implementaron medidas preventivas para reducir cualquier riesgo de exposición, lo que incluyó la reubicación temporal del área de Urgencias y el resguardo del perímetro dentro del hospital. Las autoridades confirmaron que el paciente permanece bajo observación médica y se encuentra acompañado por un familiar, sin que se haya reportado afectación a terceros.

Tras el reporte del hospital, se solicitó la intervención del equipo de materiales peligrosos de la Dirección de Bomberos de Tijuana, quienes acudieron al lugar junto con elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil. Las labores se enfocaron en la verificación de la sustancia involucrada, la evaluación del riesgo y la mitigación de cualquier posibilidad de contaminación dentro del inmueble.

Autoridades informan sobre emergencias química en Tijuana. Foto: Facebook

Para garantizar la continuidad de la atención médica y evitar retrasos en los servicios, el IMSS solicitó el apoyo del Hospital General Regional No. 20, que fungió como unidad de recepción temporal de pacientes mientras se mantenían las medidas de seguridad en el HGR No. 1.

Las autoridades destacaron que esta acción permitió mantener la operación del sistema de salud sin poner en riesgo a la población ni interrumpir la atención de casos urgentes.

Autoridades confirman que la situación está bajo control

Tanto el IMSS como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informaron que la emergencia se encuentra controlada y que no se registraron personas lesionadas derivadas de este hecho. Asimismo, reiteraron su compromiso con la seguridad de pacientes, trabajadores de la salud y visitantes, y pidieron a la ciudadanía mantener la calma y confiar en los protocolos establecidos para este tipo de contingencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui