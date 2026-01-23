Conducían el auto del crimen: Caen 'El Texano' y 'El Monchi' por desaparición en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Dos hombres identificados como Jesús Candelario 'N', de 31 años de edad, alias 'El Texano' y/o 'El Vaquero', y Ramón Alfredo 'N', de 23 años, alias 'El Monchi', fueron capturados y vinculados a proceso penal en Hermosillo. Ambos individuos enfrentan cargos por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, hechos cometidos contra tres personas.

El dictamen judicial se estableció durante la audiencia inicial, momento en el que la defensa legal de los acusados intentó argumentar a favor de la no vinculación a proceso penal. No obstante, tras el desahogo de pruebas y el debate jurídico presentado por la parte acusadora, la autoridad judicial concluyó que el expediente contenía elementos probatorios suficientes para iniciar el juicio en contra de ambos sujetos.

Como resultado, el juez les dictó prisión preventiva justificada, asegurando así la presencia de los imputados durante el desarrollo de la causa penal. De acuerdo con la carpeta de investigación, el crimen que se investiga ocurrió el 18 de diciembre de 2025. Se establece que los hoy detenidos, en compañía de una tercera persona, ingresaron portando armas a una residencia ubicada en la colonia Adolfo de la Huerta.

En dicho lugar, presuntamente privaron de la libertad a Carlos Julio 'N', cuyo paradero aún se desconoce, y retuvieron contra su voluntad a Trinidad 'N' y Arturo 'N' durante varios minutos al interior del inmueble. La captura de Jesús Candelario 'N' y Ramón Alfredo 'N' tuvo lugar el 22 de diciembre, apenas 4 días después de los hechos, gracias a las acciones de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Hermosillo, Sonora, 23 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Candelario “N”,… pic.twitter.com/XpYOrhUAB5 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 23, 2026

Durante el operativo, los agentes no solo ejecutaron las órdenes de aprehensión, sino que también aseguraron el vehículo que presuntamente fue utilizado para la comisión del delito, así como diversos indicios que fueron integrados como evidencia clave para sustentar la acusación ante el tribunal. El proceso continúa su curso legal mientras se mantienen activas las labores de búsqueda de la víctima desaparecida.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora