Despiden a Héroes: Estos son los 3 bomberos fallecidos en incendio de maquiladora en Matamoros (FOTOS)

Matamoros, Tamaulipas.- Durante la madrugada de este viernes 23 de enero de 2026 se reportó un intenso incendio en una maquiladora ubicada en Ciudad Industrial, en el municipio de Matamoros, lo que provocó una inmediata movilización de autoridades y corporaciones de auxilio al lugar, entre ellas el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal, sin imaginar que la tragedia cobraría la vida de tres tragahumos.

De acuerdo con información extraoficial, en un inicio los cuerpos de emergencia se concentraron en controlar las llamas; sin embargo, según relató el propio alcalde de Matamoros, Beto Granados, cuando aparentemente la situación ya se encontraba bajo control, de manera repentina se registró el colapso de una viga y el derrumbe de una pared al interior del inmueble. Este incidente provocó la muerte de tres bomberos, además de dejar a otros elementos lesionados, quienes tuvieron que ser trasladados de urgencia a un nosocomio.

Las muertes fueron confirmadas a través de la Vocería de Seguridad Tamaulipas, desde donde también se enviaron las más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. Asimismo, de acuerdo con información de Milenio, los bomberos lesionados permanecen internados en el Hospital General Dr. Alfredo Pumarejo Lafaurie y en el Hospital de Zona número 13 del IMSS, ubicado en Sexta y Mina. En este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que se genere en torno a este lamentable hecho.

La directora de Protección Civil de Matamoros, Nancy Galarza Coello, dio a conocer las identidades de los elementos que perdieron la vida, por lo que ahora se sabe que se trata de Carlos Emmanuele Hernández, de 18 años; Ángel Acuña, de 20 años, y Osvaldo Javier Zedillo López, de 51 años. En el caso del bombero de mayor edad, contaba con varios años de servicio y era ampliamente reconocido por su entrega, experiencia y liderazgo dentro de la corporación.

Derivado de los hechos ocurridos en la fábrica Spellman, en el municipio de Matamoros, se informa que lamentablemente tres elementos de los cuerpos de emergencia perdieron la vida y dos más resultaron lesionados, quienes reciben atención médica.



Por su parte, Ángel, pese a su corta edad, y siendo además hijo del comandante Gustavo Acuña, había demostrado un firme compromiso por salvar vidas, al grado de que no hace mucho fue felicitado por el rescate de una menor en el Infonavit Los Ángeles. Finalmente, Carlos Emmanuele se había graduado recientemente y se desempeñaba como paramédico de Me-TeC. En la entidad, diversos funcionarios, dependencias y ciudadanos en general lamentan profundamente esta tragedia que hoy mantiene de luto a toda una comunidad.

