Detienen a dos agresores por violencia familiar en Ciudad Obregón; usaron hacha y cuchillo

Ciudad Obregón, Sonora. - Durante recientes operativos realizados en Ciudad Obregón, en los que participaron de manera coordinada elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Marina, se llevaron a cabo las detenciones de dos presuntos generadores de violencia familiar. Cabe señalar que este ilícito es uno de los más recurrentes en los 72 municipios del estado de Sonora y es una de las principales causas de aprehensiones.

De acuerdo con información extraoficial, el primer reporte se registró mientras los agentes efectuaban recorridos de vigilancia, cuando repentinamente la central de radio C5i les alertó sobre una situación que ocurría en la colonia Beltrones. Al arribar al domicilio señalado, los uniformados se percataron de que un hombre, quien posteriormente fue identificado como Jesús Tadeo 'N', de 43 años de edad, estaba agrediendo a una mujer.

Según el testimonio de la víctima, el sujeto la había atacado tanto física como verbalmente y, además, en determinado momento mostró una actitud violenta incluso hacia las autoridades. Asimismo, la fémina relató a los oficiales que su agresor, antes de su llegada, la había amenazado y ocasionado daños a parte de la vivienda utilizando un hacha. Ante estos hechos, los elementos procedieron a la detención del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Uno de los detenidos tiene 19 años

En un hecho distinto pero de características similares, se reportó a una persona lesionada por arma blanca en la colonia Cajeme. En esta ocasión, quien solicitó auxilio fue una mujer que se identificó como familiar de la víctima, la cual se encontraba retenida contra su voluntad dentro de un baño. Al lograr ingresar al inmueble, los policías observaron que la persona afectada presentaba lesiones visibles en ambas manos, causadas por un objeto punzocortante.

Por lo que respecta al presunto agresor, también se encontraba en el lugar de los hechos y fue identificado como Tadeo Bladimir 'N', de 19 años de edad, quien tenía en su poder un cuchillo. Es importante destacar que tanto el arma asegurada como el joven fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En este medio de comunicación, como es habitual, estaremos atentos a cualquier actualización que pudiera surgir en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui