Envuelto en hule negro y con mensaje: Localizan a un hombre asesinado en la colonia Centro de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El despertar en el norte de México estuvo teñido de rojo, pues durante la madrugada de este viernes 23 de enero de 2026 fue hallado un hombre asesinado a balazos en la ciudad de Culiacán. El cuerpo, de identidad desconocida, fue localizado en una de las calles de la colonia Centro, sobre Fray Servando Teresa de Mier, entre Manuel Vallarta y Avenida Independencia, en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, las autoridades tuvieron conocimiento de la situación luego de recibir varios reportes a la línea de emergencias 911, en los que se alertaba sobre una persona tirada en plena vía pública. No obstante, al arribar al sitio, los elementos de seguridad se percataron de que el hecho era aún más grave, ya que el individuo fue abandonado envuelto en hule de color negro y completamente cubierto con cinta canela, además de que junto al cuerpo se localizó una cartulina con un mensaje.

Entre los primeros respondientes se encontraban elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen. Asimismo, se contó con la presencia de peritos de la Dirección General de Servicios Periciales, quienes se encargaron de procesar el lugar de los hechos y recolectar los indicios balísticos correspondientes, mismos que serán integrados a la carpeta de investigación.

Todavía no se reportan detenidos

Es importante destacar que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo al anfiteatro para realizar la autopsia de ley correspondiente, por lo que se espera que en las próximas horas la víctima sea identificada y posteriormente entregada a sus familiares. Este hecho no es aislado, ya que apenas ayer fue localizado el cuerpo sin vida del policía municipal de Culiacán, César Eduardo.

Retomando el tema central, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce si el crimen está vinculado con alguna organización delictiva; sin embargo, en este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que se genere en las próximas horas. Asimismo, no se reportan personas detenidas ni sospechosos relacionados con este caso, en el cual las investigaciones apenas comienzan.

Fuente: Tribuna del Yaqui

