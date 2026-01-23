Eric Antonio mató a su expareja y a su exsuegra en Edomex; huyó a Acapulco donde fue capturado

Cuautitlán, Estado de México.- Tras el análisis de las evidencias presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso en contra de Eric Antonio 'N'. El acusado enfrenta cargos por su presunta participación en el delito de feminicidio, perpetrado en agravio de dos mujeres, quienes eran su expareja sentimental y la madre de esta, en hechos ocurridos en el municipio de Cuautitlán.

Durante la audiencia de continuación inicial, el Ministerio Público realizó la relatoría de los hechos asentados en la carpeta de investigación. De acuerdo con la indagatoria, el crimen sucedió el pasado 12 de enero, Eric Antonio 'N' se presentó en el domicilio donde residían las víctimas, identificadas con las iniciales C.M.T. (expareja) y T.J.T.G. (exsuegra). En dicho lugar, el sujeto habría agredido físicamente a ambas mujeres hasta privarlas de la vida.

La investigación establece que, tras haber cometido el ilícito, el hoy detenido sustrajo del domicilio a la hija que tenía en común con una de las víctimas. Posteriormente, se dirigió a una guardería donde dejó a la menor, para iniciar de inmediato una ruta de escape con el objetivo de evadir a las autoridades. Las labores de inteligencia permitieron reconstruir la trayectoria del imputado durante los días posteriores al doble asesinato.

Se determinó que el 13 de enero pasado, Eric Antonio 'N' se trasladó al municipio de San Martín de las Pirámides, donde contactó a un familiar que le proporcionó recursos económicos. Con dicho capital, viajó al Estado de Guerrero el 14 de enero. Al llegar al puerto de Acapulco, se hospedó inicialmente en un hotel y, más tarde, se ocultó en un departamento de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200.

Para todo lo anterior, contó con la ayuda de un sujeto identificado como Alejandro 'N', quien le habría facilitado alojamiento y la promesa de conseguirle empleo. La captura de Eric Antonio 'N' se concretó el pasado 17 de enero gracias a un operativo de autoridades. Es importante destacar que, en acciones previas, las fuerzas federales y estatales también detuvieron a Alejandro 'N', quien no solo auxilió al presunto feminicida, sino que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso en agravio de una menor, por hechos que datan de 2022 en Cuautitlán.

#AProceso.



Tras su aseguramiento en Acapulco, Eric Antonio 'N' fue trasladado al Estado de México e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán en las primeras horas del domingo 18 de enero. Allí quedó a disposición del juez de control, quien determinó la procedencia de la vinculación a proceso, estableciendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, se informó que la Fiscalía mexiquense logró otra vinculación a proceso en su contra. Este segundo procedimiento responde a una denuncia por hechos ocurridos en 2018, relacionados con la agresión sexual a una expareja sentimental distinta, lo que denota antecedentes de violencia de género en el historial del procesado.

Fuente: Tribuna del Yaqui