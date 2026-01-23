Francisco Javier amenazó a cajera de tienda y robó 5 mil pesos; lo capturaron en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un juez de control determinó la situación jurídica de Francisco Javier 'N', de 42 años de edad, quien enfrentará un proceso penal tras ser detenido como presunto responsable de un robo cometido en una tienda de autoservicio de Ciudad Obregón. Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial le dictó auto de vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el caso se remonta al pasado 1 de diciembre, en un comercio situado en la avenida Itson y la calle Moisés Vázquez Gudiño, de la colonia Villa Itson. Según los datos integrados en la carpeta de investigación, el imputado habría ingresado al local comercial para amedrentar a la empleada en turno, con amenazas e intimidación directa, para obligarla a entregar el dinero la caja registradora.

El informe de las autoridades detalla que el monto sustraído fue de 5 mil 36 pesos en efectivo. Tras obtener el botín, el sujeto huyó del sitio con el dinero, generando una afectación patrimonial al establecimiento y a la seguridad de la trabajadora. La identificación y posterior captura de Francisco Javier 'N' fue posible gracias a las labores de investigación realizadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Los agentes ejecutaron una orden de aprehensión que había sido previamente autorizada por el órgano jurisdiccional. Posteriormente, la Fiscalía estatal presentó las pruebas recabadas, las cuales fueron consideradas suficientes por el juzgador para acreditar la probable participación del detenido en el delito de robo con violencia moral. Con esta resolución, se mantiene el curso legal del procedimiento, a la espera de la siguiente etapa del proceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso de combatir los delitos que afectan al comercio y a la seguridad de las personas, garantizando procesos penales firmes y el acceso a la justicia para las víctimas", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora