FUERTES IMÁGENES: ¿Qué pasó en la México-Pachuca HOY 23 de enero? ACCIDENTE deja MUERTOS

Ecatepec, Estado de México.- La mañana de este viernes 23 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex), así como personal de Servicios de Emergencia, mantienen un operativo en inmediaciones de la autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Ecatepec, ante el reporte de un fatal accidente que dejó, al menos dos muertos.

¿Qué pasó en la autopista México-Pachuca este viernes 23 de enero?

Los primeros reportes que circulan, señalan que el siniestro ocurrió la mañana de este viernes, alrededor de las 06:30 horas, tiempo local, en la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 15+400, donde al menos tres vehículos particulares colisionaron cuando iban dirección a la Ciudad de México (CDMX). Información compartida por el periodista Jorge Becerril señala que uno de los vehículos involucrados en el incidente es una camioneta de mudanzas y que tras el impacto, todos los muebles quedaron tendidos en el asfalto.

Estos dos vehículos y uno más color rojo participaron en el accidente. Foto: Twitter

Testigos que presenciaron la colisión dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron en la escena oficiales de la Policía Municipal de Ecatepec, de la Estatal del Edomex, y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de dos personas tras este fuerte choque. La zona quedó acordonada, mientras que los cuerpos fueron cubiertos con mantas y cobijas.

Por otra parte, se ha especificado el número de lesionados, ni si estos fueron llevados a nosocomios locales.

Tras reportarse los decesos, arribaron a la escena elementos de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo), adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EDOMEX), quienes iniciaron con la recaudación de evidencia y el levantamiento de los cadáveres, para trasladarlos a Medicina Legal, donde les realizarán la necropsia de Ley.

Uno de los vehículos involucrados en el accidente es una camioneta de mudanzas, todos los muebles quedaron tendidos en el asfalto, cerrada de manera parcial la autopista México-Pachuca km 15 dirección a Indios Verdes.

Qepd#Vídeo uD83DuDCF9uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/EIEWI52Y2m — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 23, 2026

Aunque las víctimas mortales no han sido identificadas, información extraoficial señala que se trataría de dos personas del sexo masculino, las cuales viajaban en el camión de mudanzas. Las causas del siniestro siguen siendo investigadas por las autoridades; hasta ahora solo se ha puntualizado que la camioneta de mudanza con placas del Edomex y dos vehículos particulares chocaron y se volcaron en la pista.

Fuente: Tribuna del Yaqui