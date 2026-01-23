Grave niña de 7 años tras ser atropellada en Hermosillo; vehículo se estrelló contra su casa

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este viernes 23 de enero, se suscitó un aparatoso accidente vehicular en la zona norte de la ciudad de Hermosillo, que dejó como saldo a una menor de edad con lesiones severas y daños materiales. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:20 horas, momento en que los servicios de emergencia fueron alertados sobre un percance en la cerrada Santo Niño, del fraccionamiento Villa Verde.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor de un automóvil de la marca Mazda, color gris y con placas de afiliación, perdió el control de la unidad. El vehículo se proyectó directamente contra el patio delantero de una vivienda, derribando a su paso una barda de madera y un árbol que se encontraban en el jardín. Lamentablemente, en el momento del impacto, una niña de 7 años de edad, se encontraba en el sitio.

La pequeña Miranda Michelle fue atropellada por el automóvil, sufriendo heridas graves. La situación movilizó a los cuerpos de rescate, acudiendo al sitio elementos del Departamento de Bomberos para asegurar la zona y dos ambulancias de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios al afectada. Los paramédicos socorrieron a la menor, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).

El reporte médico señala que su estado de salud es delicado, pues se le diagnosticó una posible fractura craneoencefálica y posibles fracturas en el costado izquierdo del cuerpo. Por su parte, elementos de Tránsito Municipal de Hermosillo se hicieron cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes y el deslinde de responsabilidades. El conductor del vehículo, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento, fue detenido en el lugar.

Autoridades y socorristas se hicieron presentes en el lugar

Después de ser revisados por paramédicos, esta persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal frente a las lesiones causadas a la menor y los daños al inmueble. De momento se desconoce qué provocó el accidente, pero se cree que una posible causa habría sido el exceso de velocidad y la falta de prudencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui