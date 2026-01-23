Horror en la Costa de Hermosillo: Detienen al padre del bebé abandonado en contenedor de basura; él indujo al parto prematuro

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 23 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención del padre del bebé recién nacido que fue abandonado dentro de un contenedor de basura en un campo agrícola del Poblado Miguel Alemán, en la Costa de Hermosillo, hecho ocurrido en días pasados y que causó profunda indignación social.

La vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, Rosario Sánchez Hurtado, informó que tras las diligencias realizadas se logró establecer que el detenido era pareja sentimental de la madre del menor y que ambos laboraban como trabajadores agrícolas en la zona. De acuerdo con la investigación, la mujer se encontraba en condiciones de alta vulnerabilidad, situación que fue determinante en el desarrollo de los hechos.

La funcionaria detalló que el ahora imputado ejercía violencia psicológica contra la madre del bebé y que, de manera intencional y reiterada, le proporcionó un medicamento con la finalidad de inducir un aborto. Como consecuencia, la mujer presentó un parto prematuro, dando a luz a un bebé con aproximadamente 32 semanas de gestación.

"El fin de semana se tiene conocimiento de que este sujeto le proporciona un fármaco de manera reiterada, lo que provoca un parto prematuro. Posteriormente, el niño es encontrado con vida, es trasladado a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, lamentablemente pierde la vida", explicó la vicefiscal Sánchez Hurtado.

De acuerdo con la información oficial, el recién nacido fue encontrado con vida dentro de una bolsa negra de plástico, la cual había sido depositada en un contenedor de basura en el interior de un campo agrícola. Tras el hallazgo, el menor fue trasladado de emergencia a un hospital, donde recibió atención médica especializada.

No obstante, pese a los esfuerzos del personal de salud, el bebé presentó un cuadro clínico grave, con dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia, complicaciones que finalmente derivaron en su fallecimiento, el cual fue confirmado por la fiscalía el pasado 20 de enero. El hallazgo ocurrió durante la madrugada del 19 de enero de 2026, cuando un guardia de seguridad del campo agrícola escuchó el llanto del menor mientras realizaba un recorrido de vigilancia, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui