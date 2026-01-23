Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la cual revela que la percepción de inseguridad en México aumentó; durante diciembre de 2025, el 63.8 por ciento de los mexicanos aseguró sentirse inseguro de vivir en su ciudad, frente al 61.7 por ciento registrado el año anterior, 2024.

Con base en esta información, el 69.4 por ciento de las mujeres encuestadas consideró que vivir en su ciudad era inseguro, contra el 57.1 por ciento de hombres. La inseguridad ha afectado gravemente a la sociedad, provocando miedo crónico, ansiedad y aislamiento, además de deteriorar la salud mental comunitaria; asimismo, frena la inversión, reduce el empleo e impacta el tejido social, incrementando la desconfianza ciudadana y limitando el uso del espacio público. Aquí te mencionamos el ranking de las ciudades más inseguras y seguras para habitar:

Índice de percepción de inseguridad: Estas son las ciudades en las que los habitantes se sienten más vulnerables

Ciudades más inseguras para vivir

Uruapan, Michoacán Culiacán, Sinaloa Ciudad Obregón, Sonora Ecatepec de Morelos, Estado de México Irapuato, Guanajuato

Ciudades más seguras para vivir

San Pedro Garza García, Nuevo León Benito Juárez, Ciudad de México Piedras Negras, Coahuila Los Mochis, Sinaloa San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Según los habitantes, al cuestionarles sobre los lugares en los que se sentían más inseguros, el 64.9 por ciento de la población encuestada coincidió en los cajeros automáticos en vía pública. En segundo lugar se ubicaron las calles, seguidas del transporte público y las carreteras.

Además, el 33.7 por ciento de los encuestados expresó que esta situación no es pasajera, ya que consideran que la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá de igual manera durante el próximo año. Por ello, un gran porcentaje de los encuestados externaron que, como consecuencia, sus hábitos tuvieron que cambiar radicalmente, así como su rutina, por temor a sufrir algún delito; dejaron de llevar consigo objetos de valor como joyas, dinero o tarjetas bancarias.

Fuente: Tribuna del Yaqui