Lo golpeó y lo dejó morir: Condenan a mujer que asesinó a su hijo de 2 años en Guanajuato

Celaya, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó este viernes que, tras un proceso judicial, una mujer identificada como Yeraldy 'N' fue sentenciada a una pena de 20 años de prisión. La autoridad judicial la encontró penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado en agravio de un menor de 2 años edad, así como de violencia familiar en perjuicio de otros tres niños que estaban bajo su tutela.

El fallo emitido por el tribunal desglosa la condena en dos partes, 18 años corresponden a la sanción por el delito de homicidio calificado, mientras que se sumaron 2 años adicionales por los cargos de violencia familiar. Esta resolución surge tras las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, las cuales acreditaron la participación directa de la imputada en los sucesos cometidos contra sus hijos en el municipio de Celaya.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2023 en un domicilio situado en la colonia Los Olivos. Según consta en la carpeta de investigación, la víctima menor de edad fue objeto de agresiones físicas dentro de la vivienda. La evidencia forense presentada durante el juicio determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo cerrado de abdomen. Un detalle importante para la resolución del juez fue la omisión de cuidados por parte de la ahora sentenciada.

Se estableció que, tras las lesiones sufridas por el menor, Yeraldy 'N' no solicitó ni proporcionó la atención médica necesaria en el momento oportuno, una negligencia que contribuyó directamente al deceso del niño horas más tarde. Paralelamente al caso de homicidio, la Fiscalía logró sustentar la acusación de violencia familiar. Las indagatorias revelaron que otros tres menores que residían en el mismo domicilio eran sometidos a maltrato físico y psicológico, lo que fundamentó la pena adicional impuesta por el tribunal.

Como parte de la sentencia condenatoria, el órgano jurisdiccional estableció la obligación de la reparación del daño en favor de las víctimas indirectas. Este concepto abarca el pago de los gastos funerarios y una compensación económica por las afectaciones sufridas. Cabe destacar que, dada la gravedad de los delitos acreditados, el juez negó a la sentenciada cualquier beneficio de ley o la posibilidad de conmutar la pena de prisión, por lo que deberá cumplir la totalidad de la condena en el centro penitenciario correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui