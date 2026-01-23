Macabro hallazgo en Tijuana: Localizan cadáver con extremidades atadas y huellas de violencia

Tijuana, Baja California.- La mañana de este viernes 23 de enero de 2026 fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, tras un reporte ciudadano recibido por las autoridades a través del número de emergencias 911. De acuerdo con información de medios locales, los hechos se registraron en la entrada al fraccionamiento Hacienda Las Delicias III, específicamente en la rampa Delicias, la cual conecta el bulevar 2000 con el citado asentamiento.

De acuerdo con los primeros informes, los restos de la persona, quien hasta el momento de la redacción de esta nota no ha sido identificada, se encontraban envueltos en una cobija de color café. No obstante, también se informó que las extremidades estaban atadas y que el cuerpo del masculino presentaba visibles huellas de violencia en distintas partes. Es importante precisar que, hasta ahora, no se reportan personas detenidas ni sospechosos relacionados con este hecho.

Al lugar acudieron diversas corporaciones de seguridad, entre ellas elementos de la Policía Municipal, así como personal del Ejército Mexicano. Tras confirmar que el individuo ya no contaba con signos vitales, el área fue acordonada de manera inmediata, para posteriormente permitir que agentes de la Fiscalía General del Estado llevaran a cabo el procesamiento del sitio y las diligencias correspondientes. Una vez concluidas las labores periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Por otra parte, en la calle Prolongación Calafia, con dirección al Rancho El Tule, ubicado en el municipio de Ensenada, fueron localizados alrededor de las 20:00 horas dos cuerpos sin vida que presentaban heridas producidas por disparos de arma de fuego. Al igual que en el caso anterior, se movilizaron distintas corporaciones policíacas, las cuales procedieron a acordonar el área con el objetivo de recabar indicios que permitan dar con el paradero de los responsables.

Cabe señalar que los occisos no han sido identificados; sin embargo, al momento del hallazgo, uno de ellos vestía pantalón beige, playera gris de manga larga y, encima, una playera negra, mientras que el segundo portaba un pantalón de mezclilla azul, una sudadera negra y una sobrecamisa de cuadros en tonos azul, guinda y blanco. En este medio de comunicación permaneceremos atentos a cualquier información adicional que pueda surgir.

