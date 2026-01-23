Motociclista termina en el hospital tras chocar contra vehículo en el Centro de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil tuvo lugar en el primer cuadro de Ciudad Obregón, movilizando a los cuerpos de emergencia y a las autoridades de tránsito debido al reporte de una persona lesionada. El percance se registró la tarde de este viernes 23 de enero, sobre las calles Zacatecas, entre Niños Héroes y Jesús García, perteneciente a la colonia Centro.

Los hechos ocurrieron poco después de las 12:00 horas, donde participaron una motocicleta y una vagoneta de la marca Honda CRV, de modelo reciente y color plata. De acuerdo con la inspección en el sitio y la ubicación de los daños materiales en ambas unidades, los indicios apuntan a que la unidad ligera impactó directamente contra la puerta del lado del conductor del automóvil, provocando que el motociclista saliera proyectado.

Las autoridades presentes en el lugar señalaron, como una de las hipótesis principales, un posible corte de circulación que impidió a los conductores maniobrar para evitar el encontronazo. Como resultado del impacto, el motociclista perdió el control de su unidad y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica hasta la llegada de ayuda. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron con prontitud al lugar para brindar los primeros auxilios.

Tras valorar sus lesiones, los socorristas lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta edición, se desconocen tanto la identidad del afectado como el diagnóstico médico sobre su estado de salud. La escena del accidente fue resguardada en primera instancia por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes aseguraron el perímetro para evitar otros incidentes.

El lesionado permaneció tendido en el suelo hasta recibir atención médica

Posteriormente, personal del departamento de Tránsito Municipal de Cajeme se hizo cargo de la situación para realizar el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades. Durante las labores de auxilio y la toma de datos, el tráfico en este sector se vio levemente afectado, sin cierres totales. Finalmente, ambas unidades, que sufrieron daños materiales de consideración, fueron remolcadas del lugar para restablecer la circulación normal.

Fuente: Tribuna del Yaqui