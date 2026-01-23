Pick up sufre volcadura en carretera Ures - Mazocahui; el chofer fue rescatado y hospitalizado

Ures, Sonora.- La tarde de este viernes 23 de enero se registró un accidente de tránsito en la carretera federal número 14, tramo Ures - Mazocahui, a la altura del kilómetro 77. De acuerdo con el reporte recibido vía telefónica por parte de la Policía Municipal de Ures, el percance consistió en la salida del camino y volcadura de un vehículo tipo pick up color blanco, el cual terminó fuera de la cinta asfáltica, entre la vegetación del área.

Tras la notificación, se activaron los protocolos de atención y se envió al lugar la unidad E-01 del Departamento de Bomberos de Ures para brindar apoyo en la situación. Al arribar al sitio, el personal de emergencia confirmó la presencia de una persona lesionada, quien recibió atención médica por parte de paramédicos de Cruz Roja, quienes a bordo de una ambulancia lo trasladaron a un hospital para su valoración.

Debido a la condición de baja iluminación natural, propias del atardecer, el personal de Bomberos requirió el uso de luces de emergencia y equipo de seguridad. Los rescatistas y personal de Protección Civil trabajaron de manera coordinada para asegurar la zona del accidente, para prevenir riesgos y mantener el control del tráfico en el tramo carretero, el cual permaneció parcialmente afectado durante las maniobras.

Socorristas de Cruz Roja brindaron brindaron atención médica

Hasta el momento no se reportan más personas involucradas ni daños a otros vehículos. Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de realizar las investigaciones necesarias para determinar las causas del accidente. Hasta ahora no se ha revelado la identidad del conductor afectado, tampoco se conoce cuál es su estado de salud actual. El lugar fue custodiado por elementos de la Policía Municipal de Ures.

