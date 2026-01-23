Se queda en prisión: Procesan a sujeto hallado en posesión de crystal y marihuana en Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Jesús Armando 'N', tras analizar las pruebas presentadas que sugieren su presunta participación en delitos contra la salud. Este desarrollo judicial tiene lugar en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora, donde el acusado deberá responder ante la justicia por posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio.

Los antecedentes del caso se remontan al pasado 16 de enero, fecha en la que se hizo la detención del ahora procesado. De acuerdo con los reportes de autoridades, en ese momento Jesús Armando 'N' fue localizado e interceptado por elementos de seguridad mientras se encontraba en la vía pública, en el cruce de las calles Paseo Guadalajara y Diana Laura Riojas, ubicada en la colonia Centro de la mencionada localidad.

Durante esta acción, se le realizó una inspección corporal y como resultado las autoridades lograron el aseguramiento de diversas sustancias que el sujeto llevaba entre su ropa. Entre los decomisado se encuentran 10 envoltorios que contenían hierba verde con las características de la marihuana, arrojando un peso neto de 25.93 gramos, además de otros 10 envoltorios de aparente metanfetamina o crystal, con un peso de 4.36 gramos.

Aunado a las sustancias, se le encontró dinero en efectivo, indicio que, sumado a la dosificación de la droga, permitió a las autoridades presumir que el destino de la misma era la comercialización. Tras la presentación de estas evidencias en la audiencia correspondiente, la autoridad judicial validó las acciones y determinó la situación jurídica del detenido. Como medida cautelar, el juez le impuso prisión preventiva justificada.

Magdalena de Kino, Sonora, 23 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en audiencia ante el Juez, obtuvo la vinculación a proceso para Jesús Armando “N”, por su probable… pic.twitter.com/KCZyaIiF9K — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 23, 2026

En consecuencia, el imputado permanecerá recluido y a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, mientras la Fiscalía estatal continúa con las indagatorias durante el plazo de la investigación complementaria. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso de combatir los delitos contra la salud, fortaleciendo acciones que protejan la seguridad y el bienestar de la sociedad sonorense", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora