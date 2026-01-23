Tiene solo 15 años: Sorprenden a menor con nueve envoltorios de crystal en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, en colaboración con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron la detención de una persona menor de edad por presuntos delitos contra la salud. Los hechos se registraron durante un recorrido de vigilancia y disuasión del delito hecho sobre las calles Artículo 123 y Villa Hermosa, de la colonia Primero de Mayo, al sur de Ciudad Obregón.

Durante el patrullaje, los oficiales observaron a un joven del sexo masculino con una conducta inusual, pues inspeccionaba el interior de un domicilio a través del cerco. Al notar la presencia policial y ser entrevistado por los uniformados, el sujeto confirmó que no residía en dicho lugar, por lo cual le realizaron una revisión corporal. Como resultado, encontraron entre las pertenencias del implicado un total de nueve envoltorios de plástico transparente.

Dichos paquetes contenían una sustancia granulada de color blanco, la cual presenta las características del estupefaciente conocido como crystal o metanfetamina. En consecuencia, el joven identificado como Luis Andrés 'N', de 15 años de edad, fue asegurado y trasladado para ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales competentes, quienes se encargarán de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.

Hace unos días, cuatro sujetos fueron detenidas y vinculadas a proceso, tras acreditarse su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. De acuerdo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), estos resultados forman parte de una serie de operativos efectuados en distintos sectores de Ciudad Obregón, orientadas a inhibir la comercialización de sustancias ilícitas.

Los hechos se registraron el pasado 13 de enero, fecha en la que elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en coordinación con agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), efectuaron la detención de los cuatro individuos en diferentes hechos. Los acusados fueron identificados como Juan de Dios 'N', Jesús Leonel y/o Kevin Javier 'N', Manuel Antonio 'N' y Daniel Isaí 'N'.

Fuente; Tribuna del Yaqui