Tienen solo 18 años: Sicarios atacan a balazos a dos jóvenes en García, NL; uno MURIÓ

García, Nuevo León.- La noche de este jueves 22 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León, así como oficiales de la Guardia Nacional, desplegaron un amplio operativo de seguridad en inmediaciones del municipio de García, luego de que se reportara un ataque armado. Este hecho violento dejó a un joven sin vida y a otro más lesionado en calles de la colonia Balcones de García.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos después de las 21:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Balcón de la Bahía y Balcón de la Loma, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al sitio acudieron de inmediato agentes de la Policía Municipal de García, de la Guardia Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

No hay detenidos por este ataque armado en García. Foto: Twitter @AleGon_27

Al arribar al lugar, los socorristas confirmaron que uno de los jóvenes ya no contaba con signos vitales, luego de haber recibido varios impactos de bala. En tanto, la segunda víctima presentaba heridas por arma de fuego, por lo que fue trasladada de urgencia a una clínica ubicada en la colonia Paseo del Nogal, donde permanece bajo atención médica y con resguardo policial. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de las lesiones que presenta.

De manera preliminar, el joven que perdió la vida fue identificado como Kendal, de 18 años, mientras que el lesionado responde al nombre de Jahir, también de 18 años de edad.

Momentos después, la zona del ataque fue acordonada por elementos de la Policía Municipal para permitir el trabajo del personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL), quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos. Asimismo, se recabaron testimonios de vecinos para integrar la carpeta de investigación.

Trascendió que el inmueble donde ocurrió el ataque presuntamente era utilizado para la venta de drogas, aunque esta información no ha sido confirmada por la FGJ-NL. Las autoridades estatales informaron que continúan con las indagatorias para determinar las circunstancias del ataque, así como para identificar y localizar a los responsables. Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui