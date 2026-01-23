TRAGEDIA en Huatabampo: Muere hombre ELECTROCUTADO al escalar a torre de alta tensión de la CFE

Huatabampo, Sonora.- Este viernes 23 de enero de 2026 se registró una tragedia en Huatabampo, pues un hombre perdió la vida al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba en lo alto de una torre de alta tensión, la cual es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el sector de la Capilla de San Francisco, en el municipio antes mencionado de la región del Mayo.

De acuerdo con la información que se sabe hasta el momento, cuando el hombre estaba en la parte superior de la instalación de la torre, hizo contacto directo con líneas de alta tensión que se encontraban energizadas, lo que le provocó una descarga eléctrica fulminante, causándole la muerte de manera inmediata, sin que hubiera oportunidad de brindarle auxilio oportuno.

Un hombre perdió la vida de manera trágica al recibir una descarga eléctrica en una torre de alta tensión en Huatabampo

Según lo que dieron a conocer medios locales de comunicación, el sujeto fue identificado como Luiz Cruz, de 40 años de edad, quien tenía su domicilio en la comunidad de La Primavera, en la orilla del río. Lo señalado indica que, por causas que no se conocen, el hombre ingresó a una zona considerada de acceso restringido y logró escalar la estructura metálica de la torre eléctrica. Lo anterior indica que el sujeto no era trabajador de la CFE.

El hecho fue reportado a las líneas de emergencia a través del 911, lo que originó una rápida movilización de cuerpos de rescate y seguridad, entre ellos elementos del Departamento de Bomberos, Protección Civil Municipal, corporaciones de Seguridad Pública, así como personal técnico especializado de la CFE.

Debido al alto riesgo que representaba la estructura energizada, la Comisión Federal de Electricidad realizó un corte total y preventivo del suministro eléctrico en el sector, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los rescatistas y permitir las maniobras necesarias para el descenso del cuerpo.

La zona fue acordonada y resguardada por las autoridades mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes, generando expectación y consternación entre vecinos del sector y personas que transitaban por el área, quienes observaron el operativo sin que hasta el momento se conozcan los motivos que llevaron al hombre a escalar la torre. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena, levantar indicios y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui